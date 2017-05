Législatives : Le CSA accorde un temps d'antenne énorme au PS

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

GB: l'Ukip accuse May de porter "une certaine responsabilité" dans l'attentat de Manchester

Un motard entre la vie et la mort

Attentat de Manchester : l'Ukip accuse May de porter "une certaine responsabilité"

Voici ce que font Brigitte Macron, Melania Trump et Amélie Derbaudrenghien durant la réunion de l'Otan

Un motard entre la vie et la mort

REM a ainsi décidé de saisir éle juge des référés du Conseil d'Etat de cette décision au nom de la défense du pluralisme politique, de l’équité entre les formations politiques et de la nécessaire prise en compte de la demande profonde de renouveau exprimée par les électeurs lors de l’élection présidentielle." Au moins, le temps d'antenne des petits poucets devrait largement être revu à la hausse dans 5 ans…

Le parti socialiste a beau être à la dérive, il va bénéficier d'un temps d'antenne conséquent pour diffuser ses clips de campagne, comme le montre une délibération du CSA : Le PS obtient ainsi 120 minutes contre 103 minutes pour les Républicains. En revanche, la REM, le FN et la France insoumise ne disposent chacun que de… 12 minutes ! Ce résultat s'explique par la règle en vigueur qui prévoit un temps d'antenne proportionnel au nombre de députés sortants. Et en ces temps de recomposition politique, elle donne des résultats presque absurdes.

