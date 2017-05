Législatives : les candidats de la droite et du centre lancent un contre appel à la "main tendue" d'Emmanuel Macron

En réponse à l'appel lancé par plus d'une centaine d'élus LR et UDI, visant à "répondre à la main tendue" par Emmanuel Macron, l'ensemble des candidats LR et UDI investis pour les élections législatives ont lancé mardi soir un "contre appel" au "rassemblement" autour du projet de la droite et du centre, après la nomination d'Edouard Philippe à Matignon.

"Nous, candidats aux élections législatives de la majorité pour la France, union de la droite et du centre, nous engageons à défendre résolument les valeurs et le projet politique de la droite et du centre durant la campagne qui s'ouvre", assurent les 577 candidats investis dans ce texte.

"Ce projet n'est évidemment pas celui des candidats En Marche!", le parti d'Emmanuel Macron, ajoutent-ils.

>>>> À lire aussi : Philippe à Matignon : la double erreur politique de la-droite-qui-y-va sans assumer de prendre sa carte de La République En Marche

"A l'heure de la constitution d'un gouvernement provisoire dont la mission est de former une majorité En Marche! portant notamment un projet d'augmentation des impôts, nous appelons au rassemblement autour de nos candidatures et de notre projet", poursuivent les signataires de ce texte, qui a reçu "le soutien à l'unanimité du bureau politique des Républicains" réuni mardi soir.

"Nous nous engageons, parce que la France a plus que jamais besoin d'une majorité de droite et du centre à l'Assemblée nationale, à défendre nos convictions au cours de la prochaine législature, avec détermination afin que chacun de nos députés soit utile à la France et aux Français", concluent les 577 candidats.