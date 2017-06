Législatives : le candidat En Marche ! de Neuilly-sur-Seine a un compte non déclaré à Hong Kong

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ligue 1: chocs Monaco-Paris SG le 25 novembre 2017 et Paris SG-Monaco le 14 avril 2018

Chine. Au moins 7 morts et 59 blessés dans une explosion

Les « petits » excès de vitesse ne resteront plus impunis…

"C'est un compte professionnel, et non personnel (…) C'est difficile, le marché du film. Je galère (…) Je n'ai pas encore rempli ma déclaration d'impôt. Je ne l'ai ouvert que très récemment", s'est-il également justifié auprès de nos confrères.

"Pris dans la tourmente d'un divorce étalé sur la place publique, le néophyte fait l'objet de plusieurs mises en cause pour violences conjugales et mise en danger de la vie d'autrui sur l'actuel compagnon de sa future ex-épouse", rapporte tout d'abord Le Point.

À trois jours du second tour des élections législatives, le site de l'hebdomadaire Le Point publie ce jeudi des informations plutôt inopportunes pour le candidat de La République En Marche (LREM) à Neuilly-sur-Seine, Laurent Zameczkowski. Cet homme de 46 ans est arrivé en tête au premier tour dans sa circonscription avec 39,47 % des suffrages.

