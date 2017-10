Législatives : battue par Manuel Valls, Farida Amrani (LFI) porte plainte

En juin dernier, Farida Amrani, la candidate de la France insoumise, battue par Manuel Valls aux législatives dans la 1re circonscription (Evry - Corbeil-Essonnes), avait déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester sa défaite. Selon BuzzFeed, le 4 octobre dernier, l’Insoumise et son suppléant, Ulysse Rabaté, auraient également déposé plainte contre X auprès du procureur de la République d’Evry pour "fraude électorale". Le site, qui s’est procuré la plainte, a contacté Farida Amrani à ce sujet.

"Nous ne souhaitions pas que cela fuite", a-t-elle refusé de commenter cette affaire.

141 signatures douteuses

Les soupçons de tricherie portent sur des anomalies qui auraient été constatées sur les signatures de certains électeurs, au second tour du scrutin. Selon le texte de la plainte rédigée par l'avocat de la candidate, Me Tourniquet, "des différences très sensibles de signatures entre les premier et second tours" sont observables pour "un nombre important d'électeurs", indique BuzzFeed.

Certaines listes porteraient également "des signatures "doubles"" se caractérisant par la présence d'une première signature au crayon à papier, recouverte d'une signature à l'encre, ajoute le site. Selon l’équipe de la candidate de La France insoumise, 141 signatures seraient douteuses. Il faut préciser qu’elle a perdu de 139 voix face à l’ex-Premier ministre. La liste des noms dont les signatures font peser un doute sur la légalité du scrutin a été jointe à la plainte, affirme BuzzFeed.

Manuel Valls ne réagit pas

De son côté, Manuel Valls reste silencieux. Selon son entourage, l’ex-chef du gouvernement de François Hollande "ne souhaite pas commenter les agitations de la France insoumise qui visent à le salir". "Il attend la décision du Conseil constitutionnel avec la plus grande confiance. Il est député de la circonscription, cette plainte ne vise qu'à remettre en cause un résultat démocratique", confie un membre de son équipe.