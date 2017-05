Législatives : "aucune alliance" entre le Front national et Debout la France

Dans un communiqué publié mardi 30 mai, Debout la France explique n'avoir passé "aucune alliance ni accord législatif" avec le Front national, dont certains dirigeants assurent pourtant que les candidats de DLF pourraient se désister au profit des candidats FN qualifiés pour le second tour de l'élection.

Revendiquant une "indépendance totale du mouvement", le parti de Nicolas Dupont-Aignan a souffert du départ de plusieurs vice-présidents depuis l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle.

"Aucune alliance ni accord législatif n'ont été passés.

Le mouvement compte jouer un rôle central dans la recomposition de la vie politique française", peut-on aussi lire dans le communiqué de DLF, dont le bureau national a "tenu d'abord à réaffirmer sa fidélité et son entier soutien à Nicolas Dupont-Aignan".

Celui-ci "a acté la présence de plus de 400 candidats aux prochaines élections législatives qui présenteront le choix d'une offre gaulliste et humaniste aux Français. Le Bureau national rappelle l'impasse que constitue le vote 'LR'. Ce parti, se situant à la fois en soutien et en opposition à la politique d'Emmanuel Macron, ne peut constituer une force crédible d'opposition", poursuit DLF, sans mentionner directement le Front national.