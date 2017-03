Législatives : 96 circonscriptions accordées à l'UDI

Voilà la raison pour laquelle l'UDI a finalement décidé de faire machine arrière : 96 circonscriptions accordées et 42 primaires avec les Républicains, selon un document obtenu par l'AFP. Dans les détails, les députés UDI sortants garderont la main sur leur circonscription.

Par ailleurs, un tiers des candidats seront des femmes, ce qui ne suffit donc pas à la loi sur la parité.

"Ce n'est pas de la mauvaise volonté mais c'est difficile de trouver suffisamment de femmes. Et on ne peut pas écarter les députés sortants parce qu'ils sont des hommes. C'est plus facile de respecter la parité pour un nouveau parti qui part de zéro, comme celui d'Emmanuel Macron", explique un centriste à l'AFP.

