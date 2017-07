Législatives : 47 recours rejetés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En 2012, les membres du Conseil constitutionnel avaient mis entre quatre et six mois pour examiner les dossiers.

Des recours déposés contre Pierre Dharréville (PCF, 13e des Bouches-du-Rhône) et Emmanuelle Ménard (FN, 6e de l'Hérault) ont été rejetés, mais ils sont encore sous le coup d'autres requêtes pas encore analysées.

Le très médiatisé recours déposé contre Manuel Valls, par la candidate France insoumise Farida Amrani dans la 1ère circonscription de l'Essonne n'a pas encore été examiné. Ceux visant Louis Aliot (FN, 2e des Pyrénées-Orientales) et Jean-Louis Bourlanges (MoDem, 12e des Hauts-de-Seine) ont été repoussés, ce qui valide définitivement leur élection.

Parmi elles, toutes n'ont pas encore été analysées, mais les Sages ont d'ores et déjà annoncé avoir rejeté ou déclaré irrecevables 47 recours.

Le Conseil constitutionnel a reçu un total de 297 recours déposés par des candidats ou des électeurs, concernant les élections législatives de juin. C'est trois fois plus que lors des législatives de 2012, mais beaucoup moins que les 592 requêtes en annulation reçues en 2007, note-t-on.

