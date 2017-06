Législatives : 47 millions d'électeurs appelés aux urnes

Les Français sont appelés aux urnes, ce dimanche, pour le premier tour des élections législatives. Il s'agit de départager les 7881 candidats à la députation, dans les 577 circonscriptions françaises (dont 11 à l'étranger, où le scrutin a eu lieu la semaine dernière).

Les bureaux de vote ont ouvert à 8h et fermeront dans la plupart des communes à 18h ; et à 20h dans les grandes villes. Attention donc : les horaires peuvent avoir changé dans votre commune par rapport à l'élection présidentielle, où l'ouverture des bureaux de vote avait été prolongée jusqu'à 19h.

Ce scrutin est particulièrement important pour le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, dont le parti La République en Marche n'a pas encore de députés. Les derniers sondages montrent qu'il pourrait obtenir une majorité absolue à l'issue du second tour, le dimanche 18 juin.

D'ores et déjà, plusieurs ténors de la vie politique ont exercé leur devoir citoyen. Le Premier ministre Edouard Philippe a voté peu après 8h dans la ville du Havre, dont il a été maire pendant 7 ans. Richard Ferrand, dont la campagne a été perturbé par l'affaire des Mutuelles de Bretagne, a voté de son côté à Motreff, dans le centre Bretagne. D'autres membres du gouvernement ont voté ce matin, comme Christophe Castaner, Secrétaire d’État chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, et Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'État chargé du Numérique. Pour eux, l'enjeu est d'importance : Emmanuel Macron a prévenu que les ministres battus aux législatives ne garderaient pas leur poste.

Avant 10h, l'ancien président François Hollande a voté à Tulle, en Corrèze.