Législatives 2017 : Claude Bartolone ne se représentera pas

Toujours président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone a annoncé ce mercredi depuis le "perchoir" sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat à l'occasion des élections législatives du mois de juin.

"Je souhaite bonne chance à nos collègues qui se présenteront dans quelques mois devant les électeurs et adresse mes meilleurs vœux pour la suite à celles et ceux qui ont fait le choix, tout comme moi, de ne pas se représenter", a déclaré Claude Bartolone à l'ouverture de la dernière séance de questions au gouvernement de la 14e législature, marquant la fin d'une longue carrière à l'Assemblée nationale

"Vous mesurez, sans doute, l'émotion qui est la mienne, puisque c'est aujourd'hui - parce que je l'ai choisi - la dernière fois que j'entre en tant que député dans cet hémicycle où j'ai été élu pour la première fois en 1981, à la suite de l'élection du président François Mitterrand", a-t-il poursuivi.

"Être député fut pour moi une mission qui transporta tout mon être, occupa mes veilles et tendit ma volonté (…) Il est temps de laisser la place aux jeunes énergies françaises qui reprendront le flambeau et viendront à leur tour faire briller en ces lieux, et sur tous les territoires, la flamme de la démocratie", a ajouté Claude Bartolone dans un billet écrit sur son blog.

