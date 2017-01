Légion d'honneur : 22 "héros" de l'attentat de Nice décorés

Ils sont 22, pompiers, policiers, médecins ou simples civils. 22 Français distingués pour leurs actes lors de l'attentat de Nice, qui a fait 86 morts le 14 juillet.

En parallèle à la traditionnelle promotion civile de la Légion d'honneur du 1er janvier, qui compte 731 personnes (dont l'ancien PDG de Renault Louis Schweitzer, et Françoise Barré-Sinoussi, corécipiendaire du Nobel de médecine pour la découverte du virus du Sida), une promotion spéciale de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite a été publiée ce dimanche au Journal officiel.

Elle compte cinq personnes chevaliers de la Légion d'honneur et 17 chevaliers de l'ordre national du Mérite. Parmi les personnes décorées : Franck Terrier, qui avait jeté son scooter contre le camion du terroriste et s'était accroché à la cabine pour le frapper et tenter de l'arrêter ; Alexandre Niguès, cycliste qui s'était aussi agrippé à la cabine du camion pour tenter d'y pénétrer ; les gardiens de la paix, Magali Cotton et Gaëtan Roy, qui ont poursuivi à pied le camion et abattu le terroriste; le lieutenant de sapeurs-pompiers Pierre Binaud, président d'une union régionale et départementale de sapeurs-pompiers, intervenu pour porter des premiers secours ; etc.