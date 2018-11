La légende des comics Stan Lee est morte

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Brexit: le dénouement des négociations approche selon Theresa May

Trafic d’armes : 22 interpellations et 81 armes saisies à Marseille et dans le Var

22:12 | COLERE Friture sur la ligne entre Paris et Ankara dans l'affaire Jamal Kashoggi

RDC: Coup de théâtre , Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe retirent leur soutien

En savoir plus

Il était alors entré dans le coeur des fans, devenant une vraie légende, au point de participer sous la forme de caméo à toutes les adaptations de ses héros et des Marvels pour le cinéma ou la télévision.

Dans les années 60, il avait écrit les plus belles pages des comics en inventant des personnages cultes dans cette frange de la culture populaire américaine : Iron Man, les X-Men, Thor, Hulk, Captain America, Black Panther ou encore Spider-Man.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres