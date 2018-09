Laurent Wauquiez vise les 15% aux élections européennes

Les élections européennes de 2019 risquent d'être compliquées pour les Républicains, qui peinent à se remettre de leurs défaites électorales. Laurent Wauquiez vise seulement un score de 15% lors du scrutin, a-t-il confié au JDD. "On ne sera pas encore au top pour cette élection ; on est encore trop convalescents", explique le président du parti.

Dans le même journal, François Baroin, président de l'Association des maires de France (AMF) dit ne pas souhaiter que la campagne pour les européennes "soit la porte ouverte à tous les dérapages pour des raisons électorales".

"Les débats internes sur l'Europe ont toujours existé chez les gaullistes. Nous avons su, en leur temps, les dépasser. C'est encore possible, à condition que de part et d'autre on n'agite pas des chiffons rouges", dit-il.