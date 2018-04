Laurent Wauquiez souhaite organiser un référendum sur l'immigration

L'intervention de Laurent Wauquiez sur les antennes de RTL, ce mercredi matin, a fait couler beaucoup d'encre. Selon lui, Les Républicains (LR) ont pour "objectif assumé" de "réduire l'immigration".

Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, souhaite notamment organiser un référendum sur l'immigration. Le parti organise d'ailleurs une convention sur cette thématique dans la journée. Les Républicains sont opposés au projet de loi asile et immigration actuellement en discussion à l'Assemblée.

Selon Laurent Wauquiez, au micro de RTL, l'immigration "est devenue un problème extrêmement lourd dans notre pays avec un problème d'intégration, de montée du communautarisme que tout le monde constate, et qui est lié à une réalité toute simple : on accueille trop d'immigrés par rapport à la capacité d'intégration de notre pays.

"

Laurent Wauquiez souhaite qu'à l'avenir, "si les parents sont entrés de façon irrégulière en France, ça ne peut pas conduire au droit du sol." Le président des Républicains souhaite également "qu'on ne donne plus la nationalité à des délinquants qui ont été condamnés à une peine de prison. (…) Je souhaite qu'on adopte une règle simple : si on est entré de façon irrégulière en France, de façon illégale, on ne doit plus pouvoir obtenir de régularisation ou de titre de séjour."

Laurent Wauquiez "souhaite que l'on puisse avoir un référendum sur ces questions. Depuis trente ans, ça a profondément changé notre pays.Jamais on a consulté les Français sur ce qu'ils souhaitaient."

Le président des Républicains a donc affiché sa fermeté lors de cet entretien de mercredi sur les thématiques liées à l'immigration et au droit d'asile.

"Je suis en train de rebâtir une nouvelle droite avec une nouvelle génération. Je crois qu'on a besoin d'être capables d'avoir une politique ferme sur ces sujets, parce que on est tombés dans une fausse générosité, on n'accueille pas bien ceux qui viennent dans notre pays, on ne traite pas bien ceux qui y sont. Il faut changer."