Laurent Wauquiez séduit de plus en plus à droite

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le pétrole termine en hausse à New York à 59,29 dollars le baril

Exploitation gaz : Dakar et Nouakchott ont franchi une "étape importante" avec l’ACI, selon BP

Guinée: 2 morts dans des heurts entre manifestants et forces de l'ordre

Il n'y aura plus nanoparticules dans les Malabar

Chômage : Pénicaud table sur une baisse "vers la fin de l'année et surtout en 2019"

Le pétrole rebondit après six séances de baisse Il y a 5 min

En savoir plus

Parti de très loin, Laurent Wauquiez serait-il en train de remonter la pente à toute vitesse ? D'après le baromètre Ipsos-Le Point, le patron des Républicains est la personnalité politique qui connaît la plus forte progression avec + 4 points d'opinions favorables auprès de l'ensemble des Français. Une progression qui devient carrément spectaculaire si l'on regarde uniquement les chiffres des sympathisants Républicains : 18 points de popularité en plus.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres