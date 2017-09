Laurent Wauquiez ne veut plus abroger le mariage pour tous

Mine de rien, Laurent Wauquiez vient probablement de clôturer le sujet de la loi sur le mariage pour tous chez les Républicains. Dans Valeurs actuelles, celui qui est désormais le favori pour prendre la tête du parti, a opéré un grand revirement sur ce sujet. "On voit bien que la loi Taubira a ouvert une mécanique sur laquelle il est évident qu'il faut revenir. Il ne s'agit pas de démarier les couples de même sexe et le sujet n'est pas la notion de mariage" explique-t-il, "mais bien de fixer les lignes rouges pour empêcher toute marchandisation et toute remise en cause de la filiation."

En février 2016, il tenait pourtant un autre discours, en critiquant le revirement de Nicolas Sarkzy sur ce sujet.

"Moi, je n'ai pas changé d'avis. Je me suis opposé à la loi Taubira et je suis toujours pour la suppression de cette loi. Je n'ai pas changé mon cap sur cette question."

Le patron de la région Auvergne Rhône-Alpes préfère donc cibler la récente annonce du gouvernement d'ouvrir la PMA à toutes les femmes. Une mesure dont le but serait de "satisfaire le désir d'enfant de femmes homosexuelles vivant en couple" et qui serait une étape avant la PMA.