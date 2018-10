Laurent Wauquiez moins populaire que Marion Maréchal chez les sympathisants LR selon un nouveau sondage

Après avoir lancé avec succès son école de sciences politiques à Lyon et entamé sa reconversion professionnelle, Marion Maréchal bénéficie toujours d'une importante popularité chez sympathisants du Rassemblement national.

Un nouveau baromètre Ipsos pour Le Point vient néanmoins de rebattre les cartes dans la sphère politique.

La nièce de Marine Le Pen réalise une véritable percée et obtient en effet 44% d'opinions favorables auprès des sympathisants LR.

Elle arrive ainsi à la place de la huitième personnalité politique préférée des sympathisants du parti des Républicains. Elle parvient même à devancer de deux places le président LR, Laurent Wauquiez, qui arrive seulement à la dixième place. Il perd même deux positions dans ce nouveau baromètre.

Marion Maréchal réalise un bond impressionnant de treize points depuis septembre avec 44% d'opinions favorables et 52% d'opinions négatives.

Selon Federico Vacas, directeur adjoint du département politique et opinion d'Ipsos, interrogé par Le Point, cette percée de Marion Maréchal montre "une certaine radicalisation des sympathisants LR qu'elle parvient à capter grâce à un discours débarrassé d'une certaine forme d'étatisme".

Selon des précisions du Point, l'ancienne députée du Vaucluse n'avait encore jamais dépassé la barre des 40% auprès de l'électorat LR.

D'après l'hebdomadaire, le positionnement économique de Marion Maréchal contribuerait fortement à séduire les sympathisants des Républicains au détriment de Laurent Wauquiez.

Reste à savoir si ce sondage et les mois à venir pousseront Marion Maréchal à effectuer un retour en politique.

Ce nouveau baromètre risque donc de nuire encore un peu plus à l'image et à la stature de Laurent Wauquiez pour mener le combat des élections européennes et les échéances à venir pour Les Républicains. Laurent Wauquiez tente pourtant de s'imposer comme le principal opposant à Emmanuel Macron. Sa famille politique semble malheureusement lui tourner le dos.

En septembre dernier, selon un sondage IFOP pour le JDD, Laurent Wauquiez arrivait à la cinquième position chez les sympathisants de droite parmi les personnalités incarnant le mieux la droite.