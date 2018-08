Laurent Wauquiez : "il faut rendre l'argent aux Français"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le patron de LR dénonce aussi le manque de courage du président en terme de lutte contre le gaspillage de l'argent public, incompréhensible pour lui alors que la France connait la croissance. Le président des Républicains se fait d'ailleurs assez alarmiste : "si on continue sur ce rythme, Emmanuel Macron conduit la France dans le mur, et tout cela peut très mal finir".

Quand on lui demande son avis sur l'action gouvernementale, le constat est très négatif : "cette première année du quinquennat est un échec", une "année de croissance sans agir". Laurent Wauquiez dénonce notamment avec véhémence le record de prélévements obligatoires qu'a atteint la France depuis qu'Emmanuel Macron est président : "Il faut rendre l'argent aux Français". Des impôts qui touchent particulièrement les classes moyennes selon lui, même si la formule rappelle l'épisode douloureux de la campagne présidentielle.

Laurent Wauquiez s'était fait étrangement discret ces derniers temps : "Je n'ai pas l'obsession du concours de décibels en politique" se défend-il. Et il assume d'avoir laisser parler ces lieutenants lors de l'affaire Benalla, expliquant qu'il faut laisser "s'exprimer les talents". Même esprit d'ouverture quand on lui parle de Valérie Pécresse ou de la rentrée peu synchronisée des différents membres de son parti.

