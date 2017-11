Laurent Wauquiez et Marine Le Pen "portent le même discours" affirme Thierry Solère

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Guillaume Peltier (Sud Radio) : "Ce sont les victimes, les entreprises, qui vont devoir rembourser pour les coupables", a critiqué le porte-parole des Républicains, à propos de la taxe sur les dividendes. "Quand on dit que l'État va payer 5 milliards, la moitié. L'État, c'est qui ? C'est les Français, les contribuables, nos concitoyens."

Ariane Fornia (Europe 1) : "C'est une provocation insupportable. Cet homme m'a agressée" a expliqué la fille d'Eric Besson, qui accuse Pierre Joxe d'agression sexuelle. "Il m'a détruite une première fois, psychiquement, en m'agressant, et aujourd'hui il cherche à m'humilier médiatiquement en m'accusant d'être une menteuse. Le fait qu'il exige des excuses publiques me choque à un point que vous ne pouvez même pas imaginer."

Florian Philippot (RTL) : "On ne peut pas réformer l'Europe, faire une autre Europe. C'est impossible" a tranché le président des Patriotes, qui reste favorable à une sortie de la France de l'UE. "Un pays qui retrouve sa liberté, pourra négocier ses traités commerciaux, réguler l'immigration" assure-t-il.

Thierry Solère (France 2) : "Les primaires, ça sert à une famille politique d'être rassemblée" affirme l'ex-Républicain. "Quand j'entends Laurent Wauquiez dire qu'il ne veut plus de primaire à droite, il faudra bien, vu qu'il est en train de glisser vers le Front national, faire une primaire entre le candidat des Républicains et le candidat du Front national, le moment venu. Ils sont deux à porter exactement le même discours."

