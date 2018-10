Laurent Wauquiez entame une importante tournée des droites européennes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"C'est une des principales portes d'entrée pour les flux d'immigration irrégulière en Europe, a tonné lundi Laurent Wauquiez, qui entend également échanger sur place avec les garde-côtes de l'agence européenne Frontex. Je veux comprendre pourquoi nos frontières maritimes ne sont plus défendues".

Laurent Wauquiez souhaite mettre l'accent sur la thématique de l'immigration dans le cadre de la campagne des européennes de mai 2019 à travers cette visite en Grèce. Le principal opposant d'Emmanuel Macron à droite va en effet se rendre sur l'île de Lesbos ce mardi. Depuis 2013, cette île abrite le camp de Moria, un site d'enregistrement et de contrôle des migrants.

Ce qui nourrit les populistes c'est quand les politiques n'écoutent plus leurs habitants. Kyriákos, c'est celui qui permet de limiter la montée de l'extrême droite dans son pays. Le débat n'est pas: pour ou contre l'Europe, mais davantage de trouver de nouvelles façons d'aborder les thèmes européens".

Dans le cadre d'une conférence de presse ce lundi, Laurent Wauquiez a notamment salué Kyriákos Mitsotákis, le leader du parti de droite en Grèce, Nouvelle démocratie. Pour le chef LR, ce "dirigeant qui n'est pas un populiste et qui considère qu'on ne peut pas pour autant continuer à avoir les frontières ouvertes.

