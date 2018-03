Laurent Wauquiez en baisse dans les sondages

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

VIDEO. Ambiance tendu avant un concert, Bertrand Cantat pris à partie et traité d'"assassin"

Droits de douane sur l'acier et l'aluminium - Les républicains du Congrès écartent l'idée d'annuler les tarifs douaniers de Trump

Devises et taux : France : Le HCSF prêt à agir pour limiter la croissance du crédit

23h02 Tennis: Halep et Pliskova au rendez-vous des quarts à Indian Wells AFP

Selon un sondage Ifop-Fiducal du mois de mars pour Paris Match et Sud Radio, Laurent Wauquiez a chuté de 9 points depuis ses propos tenus devant des élèves de l'EM Lyon. Ainsi, le patron des Républicains fait disparaitre sa progression de 7 points de février. Il recule également auprès des sympathisants Les Républicains (67%).

