Laurent Wauquiez demande à ses proches d'attaquer un proche de Pécresse...

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Présidentielle au Brésil : les candidats jouent sur la corde sensible à la TV

Les impôts et cotisations ont dépassé les 1000 milliards d'euros en France

Engie et CDPQ proposeraient 9 milliards de dollars pour les gazoducs de Petrobras 12/10/2018 - 19h00

Sous-entendu, "que ce soit sur elle que rejaillissent les critiques". Habile et pas très surprenant, quand on connaît les tensions qui opposent les deux barons des Républicains. Cependant, parmi les destinataires de ce message se trouvait Dominique Péchenard lui-même. Tel est pris qui croyait prendre.

Depuis quelques jours, Laurent Wauquiez ne commente pas le remaniement et ne veut d'ailleurs plus être dans le commentaire politique. Mais le nouvel adepte de la parole rare a été victime d'une grosse bourde : la sienne. Alors qu'il redoute de voir Frédéric Péchenard, un proche de sa rivale Valérie Pécresse, rentrer au gouvernement, le Président de LR a envoyé un message à ses troupes pour leur demander de ne pas hésiter à l'attaquer en cas de débauchage de ce fidèle de Nicolas Sarkozy."Il faudra alimenter sur le thème Un VP (vice-président) de Pécresse, pour que ce soit sur elle".

