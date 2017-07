Laurent Wauquiez déclare n'avoir "aucune intention de travailler avec Marion Maréchal-Le Pen"

Dans un entretien accordé au Monde, Laurent Wauquiez a évoqué différents sujets, de sa famille politique jusqu'au gouvernement, en passant par le FN. Concernant les premiers mois du quinquennat Macron, le vice-président des Républicains a estimé que le chef de l'Etat "n’a pas d’idéologie, pas de boussole, pas de valeurs". Et de poursuivre : "Depuis son élection, il a fait de belles images en descendant dans un sous-marin nucléaire. Une semaine après, il a réalisé la coupe la plus claire dans le budget des armées. Tout cela se fait sous l’apparence d’un consensualisme technocratique.

Le débat d’idées a disparu".

A propos de la refondation idéologique de la droite, Laurent Wauquiez plaide pour se réinterroger sur les valeurs et cite différents intellectuels : "Alain Finkielkraut, Marcel Gaucher, Michel Houellebecq, Michèle Tribalat et Elizabeth Badinter". Selon lui, les valeurs de la droite sont "l’ascenseur social, l’idée du mérite à l’école, la volonté de défendre un modèle social miné par les injustices, l’identité et l’intégration, qui sont mises en danger par le communautarisme, l’attachement au travail".

Par ailleurs, interrogé sur une supposée proximité idéologique avec Marion Maréchal-Le Pen, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes rétorque : "Il n'y a aucune porosité. Je n'ai aucune intention de travailler avec Marion Maréchal-Le Pen, pas plus qu'avec Marine Le Pen. Il faut arrêter de mettre le FN au centre du jeu".