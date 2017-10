Laurent Wauquiez : "aucune alliance avec des élus du Front national"

"Il n'y aura aucune alliance avec des élus du Front national" a martelé, ce mercredi matin, sur RTL, Laurent Wauquiez. Le favori à la présidence des Républicains donnait ainsi les grandes lignes de son projet et tentait de rassurer sur sa porosité supposée avec l'extrême-droite. "Si je suis élu, notre ligne sera très claire. Tous ceux qui ne partagent pas cette ligne ne feront pas partie de mon équipe. S'il y a le moindre passage à l'acte, ils n'auront plus leur place chez Les Républicains. Notre famille a besoin de retrouver de la clarté" a-t-il tranché.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes veut "en revanche que Les Républicains puissent s'adresser à ceux que l'on a déçus. Ces électeurs, qui partageaient nos valeurs mais qui se sont dit : 'La droite dit mais ne fait jamais et déçoit toujours' et qui sont allés voter pour le Front national. Il n'y a pas 35% de fascistes et d’extrémistes en France."