Laurent Wauquiez adresse un message chaleureux à François Fillon

Alors que Nicolas Dupont-Aignan prône une "recomposition politique" avec le FN et LR , Laurent Wauquiez lui répond indirectement dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Selon lui, le leader de Debout la France "a affaibli la voix de la droite". Quant à Marine Le Pen, c'est "quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, qui ne peut pas présider aux destinées de la France", juge-t-il.

En revanche, il n'est pas aussi tendre avec Emmanuel Macron. "Il y a chez Emmanuel Macron beaucoup d'orgueil, de mépris et d'arrogance", fustige-t-il. "Nous allons lui montrer que la droite est en vie, qu'elle a de l'énergie, qu'une nouvelle génération arrive. C'est une mauvaise nouvelle pour lui mais une bonne nouvelle pour la France", promet-il.

Et d'ajouter : "Il aurait pu essayer, pour calmer la meute, d'atténuer son programme, d'arrondir les angles, de l’édulcorer, au fond de se renier... Mais il a eu ce courage de porter jusqu'au bout ses idées sans changer". "A l'arrivée, il fait 20%. Ce qui est miraculeux. Ces 20% là, c'est la résistance des valeurs et des convictions face à l'ouragan qui a déferlé", estime-t-il.

En course pour l'élection à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez a accordé une interview à Valeurs Actuelles, à paraître le 21 septembre. Dans les colonnes du quotidien, il évoque notamment François Fillon qu'il remercie chaudement d’avoir "porté jusqu'au bout ses idées sans changer". "Même s'il est à la mode de taper sur François Fillon, je lui suis reconnaissant d'une chose : dans la campagne, alors qu'il était complètement écrasé par l'instrumentalisation des affaires, il aurait pu donner des gages", affirme le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

