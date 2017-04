Laurent Berger fustige la "vision assez totalitaire" de Jean-Luc Mélenchon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Malgré ces critiques, Laurent Berger a affirmé que son syndicat n'appellerait pas à battre le candidat de La France insoumise. "La seule consigne de vote, quelles que soient les configurations du second tour, c'est qu'il faut battre le Front national", a-t-il précisé.

In fine, Laurent Berger a déploré "les comportements et les attaques" contre son syndicat "de la part de gens qui sont autour de Jean-Luc Mélenchon". "Parfois, a-t-il ajouté, il y a des discours qui donnent à penser qu'il y aurait des ennemis, ceux qui ne penseraient pas comme lui. C'est dangereux."

Se défendant de toute "comparaison hâtive", il a pointé le "risque d’une vision assez brutale des rapports humains, des rapports sociaux et des rapports politiques que porte parfois Jean-Luc Mélenchon". En outre, il a indiqué ne partager "quasiment aucune" position avec le candidat à l'élection présidentielle.

"Aujourd’hui, on a un pouvoir qui, depuis Chavez, a saigné le pays" et "une population extrêmement pauvre qui vit sous un régime totalitaire", a-t-il déclaré, dénonçant la "vision assez totalitaire" que porterait Jean-Luc Mélenchon.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres