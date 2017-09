Laurent Berger : "la CFDT ne répond pas à la convocation d'une autre organisation syndicale"

Laurent Berger (FranceInfo) : "Nous continuons à peigner les ordonnances, car il y a beaucoup de diable dans les détails. Donc, la CFDT ne répond pas à la convocation d'une autre organisation syndicale"

Christophe Castaner (RTL) : "Le débat social ne se mesure pas seulement à la rue et à la manifestation.

Il y a eu plus de cent réunions avec les syndicats. Que la CGT appelle à manifester est légitime", souligne-t-il, rappelant néanmois que FO et la CFDT n'ont pas suivi le mouvement. "Je n'ai pas à distribuer les bons ou mauvais points, ce que je note c'est qu'ils ont décidé de ne pas descendre dans la rue parce que ce n'était pas le coup d'État social dénoncé par certains."

Alexis Corbière (Public Sénat) : "Les gens n’aiment pas être insultés. Qui est fainéants en réalité ? C’est Monsieur Macron. Car c’est feignant intellectuellement ce qu’il fait. C’est la continuité de ce qui a été fait précédemment. Qui est cynique ? Ceux qui mettent en œuvre une politique où on prend 5 euros à 6,8 millions des Français les plus modestes avec l’APL et je vais rendre 3 milliards d’euros aux ultras riches. Et qui est extrémiste ? C’est eux, en répondant à la fraction la plus extrémiste du patronat."

Olivier Besancenot (France Inter) : "Nous on fait une proposition unitaire (...) Que toutes les organisations politiques et syndicales opposées à la loi Travail se rencontrent, y compris le 23. La question est posée fraternellement : est-ce que Jean-Luc Mélenchon souhaite faire (...) une initiative unitaire?"