Laura Flessel, la ministre des Sports, annonce qu'elle quitte le gouvernement

L'Elysée doit annoncer ce mardi 4 septembre le nom du nouveau ministre de la Transition écologique. Mais un autre départ vient d'être officialisé par une ministre.

Laura Flessel, la ministre des Sports, vient en effet d'annoncer son départ surprise du gouvernement pour "raisons personnelles".

"Après 16 mois passionnants à la tête du Ministère des Sports, j’ai pris la décision de quitter le Gouvernement pour des raisons personnelles.

Je me suis entretenue hier soir avec le Premier Ministre. Je continuerai à être une coéquipière fidèle du Président de la République et du Premier Ministre dont j’admire la détermination, et partage totalement les valeurs et le patriotisme (...) C’est pour retrouver des engagements passés, justement tournés vers l’humain, la solidarité et la coopération internationale, que je prends aujourd’hui la décision de poursuivre mon action par d’autres voies."

L'engagement de Laura Flessel avait été remarqué à l'occasion du sacre des Bleus lors de la Coupe du Monde cet été ou bien encore lors de la candidature et de l'obtention des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le remaniement dévoilé dans les heures qui viennent va donc concerner différents ministres et plusieurs postes. L'ampleur du remaniement est encore indécis. D'autres personnalités politiques vont-elles quitter leur poste ? Verdict dans quelques heures maintenant.