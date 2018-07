Laos : des centaines de disparus après l'effondrement d'un barrage hydroélectrique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Manifestants et gaz lacrymogènes sur le Tour

Elton John et le prince Harry se mobilisent contre le VIH

Tour de France (16e étape) : Alaphilippe et Barguil à l'avant

#Breaking #Laos Des centaines de personnes sont portées disparues et un nombre inconnu de personnes sont mortes après l'effondrement d'un barrage hydroélectrique , dans le sud-est de la province d'Attapeu, par @AFP pic.twitter.com/SASu6NBBaw

Des centaines de disparus au #Laos après l'effondrement du barrage hydroélectrique Emplacement du barrage via @AFP pic.twitter.com/1o2BlE5V06

Un barrage hydroélectrique en construction s'est effondré. Le drame s'est déroulé dans le sud du pays. Cette information dramatique a été dévoilée par l'agence de presse officielle laotienne qui fait état de "plusieurs morts et des centaines de disparus".

