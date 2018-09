Lancement officiel du Loto du patrimoine à l'initiative de Stéphane Bern

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Grâce à ce nouveau dispositif, l'Etat espère récupérer entre 15 et 20 millions d'euros au profit de 270 lieux qui avaient été listés par le gouvernement. De nombreux édifices pourront ainsi être restaurés avec ce nouvel apport financier en partenariat avec la FDJ. La Fondation du patrimoine sera chargée de répartir les sommes restantes aprrès le paiement des diverses taxes et après déduction des gains.

Intitulé Mission patrimoine, chaque ticket de quinze à vingt centimètres, coûte la coquette somme de 15 euros. Les billets sont mis en vente dans les bars tabac et dans les maisons de la presse. Les joueurs peuvent remporter un lot de 1,5 million d'euros.

