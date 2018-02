Laïcité : le rapport explosif remis au ministre de l'Intérieur

Ce jeudi 22 février, Le Figaro dévoile en exclusivité le rapport du préfet Gilles Clavreul, intitulé « Laïcité, valeurs de la République et exigences minimales de la vie en société : des principes à l'action ». Le ministère de l'Intérieur avait commandé ce rapport en prélude à la présentation du plan de lutte du gouvernement pour combattre la radicalisation. Ces annonces doivent être faites vendredi 23 février par le Premier ministre Edouard Philippe. Ce document met en lumière les failles du respect du principe de laïcité dans certains territoires.

Son auteur évoque donc plusieurs mesures-chocs qu’il faudrait, selon lui, mettre en place.

Par exemple, il recommande de « conditionner le soutien de l'État (attribution de subvention, agrément, soutien à un événement) à l'engagement de respecter et promouvoir » les valeurs de la République. Il souhaite également que tous les agents de l'État soient formés à la laïcité « d'ici à 2020 ». Autre cheval de bataille du préfet, la jeunesse. Pour assurer une meilleure « transmission des valeurs de la République », le préfet préconise l’intégration de la laïcité dans les épreuves du Bafa (brevet d'aptitude à la fonction d'animateur).

En outre, Gilles Clavreul, l'un des fondateurs du mouvement « Printemps républicain », évoque la mise en place, « au niveau national, des diagnostics fiabilisés des incidents relatifs à la laïcité, à la contestation des valeurs républicaines, et au non-respect des exigences minimales de la vie en société ». Il s'agit d’une cartographie des « situations problématiques » rencontrées « dans le secteur sanitaire et social d'une part, et dans le milieu sportif d'autre part ». Le but, réduire les « zones d'ombre » en matière de connaissance des dérives. Parmi les autres mesures proposées, cet ancien conseiller à l'Elysée de François Hollande dit vouloir instaurer des « Comités de veille de la laïcité et de la citoyenneté » auprès des préfets de région. Il évoque aussi la création d'un portail internet « pour les agents publics » et « recensant toutes les ressources disponibles ».