Laïcité à l'école : la CEDH déboute une famille musulmane qui demandait que les fillettes soient exemptées de cours de natation mixtes

Laurent C.

Laurent C.

Ce couple turco-suisse avait écopé d'une amende d'environ 1 300 euros pour ne pas avoir autorisé ses deux filles alors âgées de 7 et 9 ans à se rendre au cours de natation de leur école. La justice européenne estime également que les pouvoirs publics suisses doivent assurer la "protection des élèves étrangers contre tout phénomène d'exclusion sociale".

Si la CEDH concède que la fermeté des pouvoirs publics pour contraindre les filles à prendre part aux cours de natation est une "ingérence dans la liberté de religion" des familles, elle estime que cette décision se justifie au nom de "l'intérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales", ce qui "prime" sur le souhait des parents.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé ce mardi que les parents musulmans n'étaient pas en droit de demander que leurs filles soient exemptées de cours de natation mixtes à l'école pour des raisons religieuses. La CEDH avait été saisie par une famille musulmane habitant à Bâle (nord-ouest de la Suisse) et possédant la double nationalité turque et suisse.

