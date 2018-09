Laeticia Avia : première candidate officielle pour la direction du groupe LREM à l'Assemblée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le CDR met fin à l’accord politique conclu entre le CDR et le Candidat de l’URD, Mr Soumaila Cissé

Hommage aux victimes du 11-Septembre à New York

Erythrée et Ethiopie rouvrent deux postes-frontières fermés depuis 20 ans

Dans une interview accordée au Monde, elle a déclaré qu'avec "(s)on histoire, (s)on vrai goût pour le travail collectif, et les voies d'amélioration que (elle a) pu identifier, (elle) pourrai(t) incarner une présidence sûrement différente" de celle de Richard Ferrand. "Il nous faudra valoriser davantage les différents talents du groupe, répondre à des exigences de débat, et renforcer la transparence" ajoute-t-elle.

On connaît le nom de la première candidate à briguer officiellement la succession de Richard Ferrand à la tête du groupe LREM de l'Assemblée ! Il s'agit de Laeticia Avia, avocate de métier et âgée de 32 ans.

