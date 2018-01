Lactalis : des perquisitions au siège social et sur plusieurs autres sites du groupe

Le feuilleton Lactalis a connu un nouveau rebondissement. Ce mercredi matin, des perquisitions ont eu lieu en Mayenne, au siège social de Lactalis à Laval, mais aussi dans l'usine de Craon. C'est notamment cette dernière qui est au cœur du scandale sanitaire, car c’est là que les laits infantiles contaminés par des salmonelles ont été produits.

Au total, le parquet de Paris a confirmé que cinq sites du géant laitier sont perquisitionnés, par des enquêteurs de la Section de recherche de la gendarmerie d'Angers, de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp).

Sur son compter Twitter (fraichement créé), Lactalis a indiqué : "Nous confirmons nous mettre pleinement à la disposition de la justice et nous apporterons tous les éléments nécessaires au bon déroulé de l’enquête". D'après un bilan du 11 janvier dernier, trente-sept bébés ont été atteints de salmonellose en France après avoir consommé un produit d'alimentation infantile Lactalis infecté.