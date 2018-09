Le groupe Lactalis est autorisé à commercialiser à nouveau son lait infantile

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Faits divers – Justice Mardi 18 septembre 2018 à 20:08 Une femme dont le bébé est né sans avant-bras attaque son gynécologue et une clinique de Vitrolles

En savoir plus

Aucune commercialisation de ces produits n’était possible durant l’été.

Le 4 juillet 2018, le préfet de la Mayenne avait déjà autorisé l'entreprise à reprendre ses activités de séchage et de conditionnement de poudres de lait infantile.

Selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, publié ce mardi 18 septembre, "le préfet de la Mayenne, en concertation avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, a autorisé ce jour la reprise de la commercialisation des poudres de lait infantile du site de Craon (…) Les services de l'Etat ont, quant à eux, procédé à des inspections inopinées du site de production et du dispositif de contrôle interne mis en place par Lactalis".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres