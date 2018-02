Lactalis : Des dizaines de plaintes supplémentaires

L'affaire Lactalis bat son plein. Selon France Info, 30 nouvelles familles, membres de l'association des familles de victimes du lait contaminé aux salmonelles, s'apprêtent à porter plainte contre Lactalis pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "blessures involontaires". Quentin Guillemain, président de l'association des familles de victime, critique ainsi la "faille de Lactalis en premier lieu qui a fabriqué des produits infantiles contaminés aux salmonelles pendant plus de 10 ans, jusqu'aux distributeurs, pharmacies, crèches et hôpitaux qui n'ont pas appliqué les retraits de lots et ont vendu des produits potentiellement contaminés".

Il critique aussi l'Etat qui "n'a rien soupçonné dans l'usine pendant plus de 12 ans et qui n'a pas informé correctement les familles depuis début décembre".

Ce mercredi matin, c'est l’association Foodwatch qui a porté plainte à son tour dans l’affaire du lait contaminé. "Ils ont tous manqué à leurs obligations en matière de prévention des risques sanitaires mais aussi dans la gestion particulièrement défaillante de cette crise alimentaire majeure. Des consommateurs ont été ainsi trompés et des enfants mis en danger" estime l'association auprès du Monde.