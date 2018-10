Lactalis "dément" avoir écoulé 8.000 tonnes de lait "potentiellement contaminé" après les révélations du Canard Enchaîné

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Elle recule sa voiture et tue sa belle-mère

Le Maroc continuera de subventionner le gaz, le sucre et la farine

Communiqué : Nous démentons et condamnons fermement les accusations sans fondement parues dans le Canard Enchainé ce matin. pic.twitter.com/d2ZzqfDNIA

"Venues tout droit de l'usine Lactalis de Craon (Mayenne), 8.000 tonnes de lait en poudre présentant un risque de contamination par la salmonelle ont été délayées dans une myriade de flans industriels et de desserts lactés", selon l'hebdomadaire satirique.

"Les 8 000 tonnes visées par Le Canard enchaîné ont été fabriquées sur la tour 2 non-objet de la contamination et conditionnées sur un circuit d'ensachage indépendant".

