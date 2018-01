Lactalis : "l'argent n'achète pas tout" prévient Benjamin Griveaux

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

« Abandonnés » à New York, des Français se liguent contre XL Airways

Biathlon: Makarainen gagne la mass start de Ruhpolding et s'empare de la 1re place au général

En savoir plus

De son côté, le aptron des députés LREM, Richard Ferrand, n'a pas fermé la porte à une enquête parlementaire, comme réclamée par l'opposition. "Ce qu'il faut c'est que la vérité soit faite, si c'est l'enquête parlementaire le moyen d'agir le plus approprié, ce sera une enquête parlementaire" a-t-il déclaré au Grand Rendez-vous d'Europe 1-Cnews-Les Echos.

L'affaire Lactalis va laisser des traces. Après l'interview du PDG du groupe, dans le JDD, qui promet d'indemniser les victimes des laits contaminés, le gouvernement affiche sa fermeté. "Indemniser, c'est bien, mais l'argent n'achète pas tout" a déclaré le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux sur BFMTV. "Quand on a du lait qui a été mis en circulation et qui a manifestement provoqué des situations sanitaires compliquées pour des enfants, c'est que quelque part il y a eu un manquement, ou alors j'en perds mon latin.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres