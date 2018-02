Lactalis : des analyses complaisantes ?

L'entreprise Lactalis a-t-elle fait pression pour obtenir de bons résultats sanitaires auprès d'un laboratoire ? C'est ce que prétend Europe 1 qui pointe du doigt, dans une enquête, "l'importante pression exercée au sein du laboratoire chargé de détecter les allergènes (gluten, fruits à coque, œufs…) pour arriver à un résultat favorable pour le groupe agroalimentaire."

En l'occurrence, c'est un laboratoire nantais qui s'occupait des tests réguliers. Selon les anciens salariés, les échantillons étaient refaits jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant. "À chaque fois que le résultat obtenu n'était pas celui espéré, ça devenait un automatisme pour nous. Le responsable nous disait 'Vous pouvez refaire l'analyse'" explique l'un d'eux. Pourquoi une telle complaisance ? "Lactalis est un contrat à plusieurs millions d'euros. Il faut absolument satisfaire un très gros client" a expliqué la direction à un ancien salarié, qui souligne avoir "senti une vraie pression" lorsqu'il échangé avec Lactalis au téléphone.

"Qu'un échantillon revienne une deuxième fois pour contre-analyse, pas de souci, c'est normal. Mais quand l'échantillon revient une dizaine de fois, c'est de l'acharnement. À force de voir des échantillons revenir encore et encore, pendant trois semaines, au laboratoire, ça nous est arrivé de leur dire : 'Si vous voulez un test négatif, vous nous le dites tout de suite. On ne met rien dans l'échantillon, on l'analyse, et comme ça, il sera négatif'" critiqué l'ancien employé. "On s'est souvent dit entre nous qu'un jour, un scandale sanitaire allait arriver. Parce qu'on rendait des résultats qu'on savait biaisés."