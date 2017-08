Lâché par un de ses conseillers après Charlottesville, Donald Trump l'interpelle immédiatement sur Twitter

48 heures après qu'un militant néofasciste a projeté sa voiture contre des manifestants antiracistes dans l'est des Etats-Unis, faisant un mort et une vingtaine de blessés, l'attitude de Donald Trump - qui n'a pas clairement condamné les manifestants de la droite nationalistes - fait des remous aux Etats-Unis. Kenneth Frazier, le PDG du puissant laboratoire de pharmacie Merck, a annoncé lundi qu'il démissionnait de ses fonctions de conseiller économique de patron de la Maison Blanche pour protester contre les déclarations de ce dernier après les violences de Charlottesville.

"Les dirigeants américains doivent honorer nos valeurs fondamentales en rejetant clairement les manifestations de haine, de sectarisme et toute revendication de suprématie qui nient l'idéal américain voulant que tous les hommes ont été créés égaux" a-t-il écrit. "En tant que PDG de Merck et en mon âme et conscience, j'estime de ma responsabilité de prendre position contre l'intolérance et l'extrémisme".

Un retrait très modérément apprécié par Donald Trump qui a réagi au quart de tour par un tweet. "Maintenant que Ken Frazier de Merck Pharma a démissionné du conseil présidentiel sur l'industrie, il aura plus de temps pour BAISSER LES PRIX SCANDALEUX DES MEDICAMENTS!", s'est agacé Donald Trump sur le reseau social Twitter.

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President's Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 août 2017