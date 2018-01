Kim Jung Un déclare qu’il est en possession du « bouton nucléaire »…

C’est ce qu’on appelle souffler le chaud et le froid. Le dictateur de la Corée du Nord s’est débord montré menaçant. Il a affirmé poursuivre son entreprise de fabrication de têtes nucléaires, et a tenu à rappeler que l’intégralité du territoire américain était à portée de ses missiles, affirmant que « les Etats-Unis ne peuvent pas me déclarer la guerre à moi et notre pays ».

D’un autre côté, il a affirmé être ouvert au dialogue avec la Corée du Sud, allant jusqu’à laisser entendre que l’envoi d’une délégation nord-coréenne aux JO d’Hiver organisés pourtant chez le voisin-ennemi était envisageable. Il a demandé à faire tomber d’un cran les tensions et la course à l’armement. Kim Jung Un a aussi insisté sur son attachement à la paix, se définissant comme un dirigeant responsable qui ne réagirait qu’en cas d’agression contre la souveraineté ou les intérêts de son pays. A commencer par la résolution de l’ONU, « une déclaration de guerre » selon lui.