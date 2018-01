Kaboul : six tués dans un attentat revendiqué par les Talibans

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Attention à la neige et au sol glissant ce dimanche soir, avertit l'IRM

De jeunes migrants hébergés par des bénévoles pour "réconfort et soutien"

Marches interdites en RDC: au moins un mort à Kinshasa (ONU et témoins)

Macron et Merkel se mettent en scène à l'Elysée pour le "renouveau" du Traité de l'Elysée

Macron et Merkel pour "approfondir encore" la coopération franco-allemande

Macron et Merkel pour "approfondir encore" la coopération franco-allemande

En savoir plus

Selon une source de sécurité, le dernier membre du commando s'était retranché "dans une grande chambre avec des otages, afghans et étrangers" qu'il menaçait de tuer.

Un commando de quatre hommes a pris d'assaut l'hôtel en fin de journée, déclenchant une explosion puis tirant à vue sur les clients et le personnel. Ils sont ensuite resté une douzaine d'heures sur place, résistant aux assauts des forces spéciales afghanes épaulées par des forces de l'Otan. "L'attaque est terminée, tous les assaillants ont été tués, 126 personnes ont été secourues dont 41 étrangers", a annoncé dans la nuit le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danish. Les quatre assaillants ont été abattus.

Six personnes ont été tuées dans l'attaque de l'hôtel Intercontinental de Kaboul, ce samedi en fin de journée.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres