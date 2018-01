Kaboul : le bilan de l'attentat dépasse les 100 morts

L'horreur a frappé une nouvelle fois Kaboul, ce samedi, lors d'un attentat à l'ambulance piégée revendiqué par les Talibans. "Malheureusement de nombreux blessés sont décédés depuis leur transfert à l'hôpital et le nombre de martyrs atteint désormais 103 morts et 235 blessés", a déclaré le ministre de l'Intérieur Wais Barmak, dimanche lors d'une conférence de presse.

Parmi les victimes figurent de nombreux policiers.

L’explosion s’est produite samedi vers 13h, heure locale, à proximité du ministère de l'Intérieur, dans un quartier où se trouvent également le siège de la police et l’enceinte de l’Union européenne.

L'attentat a été rapidement revendiqué par les Talibans.

Leur porte-parole, Zabihullah Mujahid a écrit sur WhattsApp : "un martyr a fait sauter sa voiture piégée près du ministère de l'Intérieur où se trouvaient de nombreuses forces de police".

Cet attentat a eu lieu une semaine jour pour jour après l’attaque de l’hôtel Intercontinental de Kaboul, revendiqué par les talibans, et quelques jours après celle, mercredi, des locaux de Save the Children à Jalalabad (dans l'est du pays), revendiqué par l’organisation djihadiste Etat islamique.