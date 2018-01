Kaboul : au moins 40 morts dans un attentat revendiqué par les Talibans

La violence ne cesse pas en Afghanistan, qui vient d'être frappé par un troisième attentat en une semaine. Ce samedi, l'explosion d’une ambulance piégée dans le centre de Kaboul a fait au moins 40 morts et 140 blessés, selon un bilan annoncé comme "provisoire" par le ministère de la santé afghan.

L’explosion s’est produite vers 13h, heure locale, à proximité du ministère de l'Intérieur, dans un quartier où se trouvent également le siège de la police et l’enceinte de l’Union européenne.

L'attentat a été rapidement revendiqué par les Talibans. Leur porte-parole, Zabihullah Mujahid a écrit sur WhattsApp : "un martyr a fait sauter sa voiture piégée près du ministère de l'Intérieur où se trouvaient de nombreuses forces de police".

Cet attentat intervient une semaine jour pour jour après l’attaque de l’hôtel Intercontinental de Kaboul, revendiqué par les talibans, et quelques jours après celle, mercredi, des locaux de Save the Children à Jalalabad (dans l'est du pays), revendiqué par l’organisation djihadiste Etat islamique.