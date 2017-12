Kaboul : un attentat revendiqué par l'Etat islamique fait six morts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Turquie: au procès «Cumhuriyet», nouvelle audience agitée et nouveau report

Vatican : Le pape appelle à «la paix pour eL-Quods» et «une reprise du dialogue»

23h26 Le Canada expulse l'ambassadeur et le chargé d'affaires vénézuéliens (AFP)

Les services de renseignement afghans ont déjà été la cible d'une attaque de l'EI, la semaine dernière. Pendant plus de quatre heures, des terroristes avaient attaqué e principal centre d'entraînement du NDS à Kaboul, faisant quelques blessés légers parmi les forces de l'ordre. L'EI a récemment multiplié ses attaques en Afghanistan, notamment contre la minorité chiite à Kaboul.

L'attaque est survenue au moment où les employés arrivaient à leur bureau. Les six victimes sont des civils qui se trouvaient dans une voiture à proximité, a précisé le ministère de l'Intérieur afghan.

Malgré la perte de son territoire, l'Etat islamique reste une menace en Afghanistan et ailleurs. Ce lundi, six civils ont été tués à Kaboul dans un attentat suicide revendiqué par le groupe terroriste.

