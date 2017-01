Juvisy-sur-Orge : un quartier saccagé par une bande armée lors d'un règlement de compte

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

NBA: pour les New York Knicks, cette saison tourne au cauchemar

Des soldats américains arrivent en Norvège "pour s’entraîner et manœuvrer dans des conditions rigoureuses"

IBK et Hollande face à la presse : Le drapeau malien flottera bientôt à Kidal

En savoir plus

"Manifestement, ils n’ont pas trouvé cette personne, ils se sont trompés d’appartement. Les habitants sont restés médusés devant cette scène, traumatisés, devant ces événements tragiques, qui n’ont pas lieu d’être et qui n’ont pas l’habitude d’être dans ce quartier", a-t-il également expliqué.

Des portes de hall d'immeubles ont été défoncées, un appartement a été saccagé sous les yeux d’un père de famille et de son bébé, qui "manifestement n’avait rien à faire dans cette histoire de règlement de comptes".

"Une vingtaine de véhicules" ont été "fracassés à coup de barres de fer et à coup de sabres", a ajouté le maire de Juvisy-sur-Orge.

Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 janvier, une bande armée a saccagé des véhicules, des portes de halls d'immeubles et un appartement, dans un quartier de Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne. Le maire Les Républicains de Juvisy-sur-Orge, Robin Reda, a évoqué lundi sur France Info une "scène de véritable guérilla urbaine" et des "habitants traumatisés".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres