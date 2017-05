Le juteux contrat de 160 milliards de dollars que les Etats-Unis ont décroché avec les Emirats arabes unis

Les Etats-Unis vont vendre aux Emirats Arabes unis 160 missiles Patriot pour un contrat dont la valeur est estimée à deux milliards de dollars comme l'a annoncé aujourd'hui le département de la Défense.

Le département de la Défense américain a annoncé aujourd'hui que les Etats-Unis vont vendre aux Emirats Arabes unis 160 missiles Patriot pour un contrat estimé de 2 milliards de dollars.

Ce contrat selon Washington, "contribuera à la politique étrangère et à la sécurité nationale des Etats-Unis en renforçant la sécurité d'un allié important qui a été, et qui continue d'être, une force pour la stabilité politique et le progrès économique au Moyen-Orient"

Le Pentagone assure de son côté que ce contrat "renforcera la capacité des Emirats Arabes unis à répondre aux menaces actuelles et à venir d'aéronefs et de missiles" et que "ce contrat ne modifiera pas l'équilibre fondamental dans la région".

Un nouveau signe de réchauffement des relations avec monarchies sunnites du Golfe, une politique à rebours de celle conduite par Obama suite au timide réchauffement des relations avec l'Iran.