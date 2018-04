Justin Trudeau évoque des avancées significatives sur l’Accord de libre-échange nord-américain avec les Etats-Unis et le Mexique

Justin Trudeau se montre confiant sur les chances de voir aboutir un accord dans le cadre du traité de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les Etats-Unis.

Le Premier ministre canadien s’est exprimé ce jeudi devant les journalistes :

"Nous avons de grandes chances de parvenir à un traité gagnant-gagnant-gagnant entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique. Nous sommes en train d'avancer vers un accord de manière significative.

Il y a un momentum positif. Dans ce genre de négociations, il y a des moments où ça avance et des moments où ça va plus lentement. Là on semble être dans une bonne phase."

La Ministre des affaires étrangères Chrystia Freeland doit notamment rencontrer son homologue américain. Le représentant américain du Commerce international, Robert Lighthizer, a rencontré ce mercredi le ministre de l’économie mexicain, Ildefonso Guajardo. Ils vont ainsi œuvrer afin de trouver un accord de principe sur l’Accord de libre-échange nord-américain. Un dîner de travail était ainsi prévu dans la soirée de jeudi. Les discussions vont se poursuivre dans la journée de vendredi.

L’administration du Président américain Donald Trump maintient la pression sur le dossier de l’Aléna afin de calmer la tempête à Wall Street. Les perspectives des élections présidentielles au Mexique en juillet 2018 et les élections de mi-mandat aux USA en novembre prochain pourraient donc forcer les différents acteurs à entériner cet accord dans les jours ou les semaines à venir.