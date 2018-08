La justice libère par erreur un djihadiste présumé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Guillaume Musso auteur le plus lu de l'été

Cisjordanie: Israël autorise plus de 1000 logements de colons

Les sanctions américaines contre la Russie «contre-productives et dénuées de sens»

En savoir plus

Il a été jugé en comparution immédiate à Meaux (Seine-et-Marne), et est ressorti libre du tribunal. Le parquet, de son côté, avait requis dix mois de détention à son encontre. Le parquet a donc fait appel, et Oualid B. devrait être jugé en appel pour ces faits le 13 septembre prochain à Paris.

L'hebdomadaire affirme aussi que Oualid B. a été interpellé au mois de mai, alors qu'il était sous contrôle judiciaire. En cause, sa présence hors de la zone autorisée. L'homme conduisait également sans permis et des images de djihadistes armés, ainsi qu'un film de propagande de l'État islamique, ont été retrouvés dans son téléphone portable.

En cause, l'erreur d'un juge d'instruction, lequel a oublié de renouveler la détention provisoire de Oualid B., entraînant d'office sa remise en liberté. De son côté, le ministère de la Justice assure que le prévenu fait l'objet d’un "contrôle judiciaire très strict" et qu'une inspection demandée par la garde des Sceaux est en cours pour "comprendre comment un acte ayant potentiellement des conséquences graves, eu égard au profil lourd de l’intéressé, a pu se produire".

Oualid B. doit être jugé en novembre à Paris, en compagnie de Reda Bekhaled et de ses frères. Tous sont soupçonnés d'être impliqués dans un projet d’attentat en 2014 à Lyon et dans une filière d’acheminement de combattants en Syrie. Mais l'homme a été libéré de prison le 3 avril dernier, alors qu'il était en détention provisoire depuis août 2016, d'après une information du Canard enchaîné de ce 22 août, confirmée par le ministère de la Justice.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres