La justice a lancé un mandat d'arrêt contre la sœur du prince héritier saoudien

Un plombier d’origine égyptienne était alors venu dans l'appartement parisien de la princesse, avenue Foch. Selon lui, il avait alors pris des clichés de la pièce à rénover. Pensant qu'il souhait vendre les clichés à la presse, Hassa bint Salmane avait alors ordonné à son garde du corps de le rouer de coups et de l'obliger à baiser les pieds de la propriétaire.

Les relations entre Paris et Ryad risquent de se crisper. Selon le Point, une juge d’instruction parisienne a délivré, fin décembre, un mandat d'arrêt contre la princesse Hassa bint Salmane, sœur du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

