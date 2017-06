Le juppéiste Gilles Boyer nommé conseiller à Matignon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Aux portes de Paris, Saint-Denis et le fléau du logement insalubre

GP d'Azerbaïdjan: Bottas le plus rapide avant les qualifications

En savoir plus

Depuis l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, Gilles Boyer était un partisan du rapprochement d’une partie de LR avec le nouveau président. "Edouard Philippe est mon ami. En tant qu’homme et en tant que citoyen, je suis heureux qu’il soit à la tête du Gouvernement de la France",a vait écrit Gilles Boyer sur Twitter après la nomination à Matignon du maire du Havre.

Ce fidèle d'Alain Juppé - comme Edouard Philippe ; les deux hommes étant à l’automne 2016 les deux principaux artisans de la campagne d’Alain Juppé à la primaire de la droite - hérite ainsi d'un lot de consolation. Candidat pour le parti Les Républicains (LR) aux élections législatives dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, historiquement marquée à droite, Gilles Boyer aété battu au second tour par un candidat de La République en marche.

Gilles Boyer arrivera rue de Varenne le 1er juillet. Il y retrouvera son ami Edouard Philippe, avec qui il a signé deux polars politiques : L’Heure de vérité (Flammarion, 2007) et Dans l’ombre (Lattès, 2011).

Les passerelles entre la droite et le gouvernement continuent de fonctionner. Le juppéiste Gilles Boyer rejoindra prochainement Matignon au poste de conseiller auprès du Premier ministre, selon un arrêté paru ce samedi au Journal officiel.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres